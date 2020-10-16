Українська
$ 28,34
33,18
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Польше из-за COVID-19 усилили карантин

16 октября, 01:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Матеуш Моравецкий объявил о новых правилах и ограничениях

В Польше в рамках борьбы с распространением COVID-19 правительство приняло решение усилить карантин.

Реклама

Об этом сообщает Głos Szczeciński.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, введенные дополнительные карантинные меры не повлияют на экономику страны.

"Мы хотим вводить ограничения, которые будут защищать нас от распространения коронавируса, но при этом экономика будет функционировать в значительной степени", – сказал Моравецкий.

В тренде
Российские космонавты опять попробуют заделать дыру в МКС скотчем

В городах "красной зоны" на удаленное обучение полностью переходит средняя школа. Вводится запрет на проведение свадеб, а количество участников других мероприятий и пассажиров общественного транспорта ограничено.

Реклама

В то же время в "желтой зоне" высшие образовательные учреждения и средняя школа переходят пока на смешанный режим работы. Прекращают работы бассейны и аквапарки. Мероприятия можно проводить только до 25 человек.

К слову, ранее мы писали, что в Европе большинство стран усиливают карантин и вводят новые ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Польша правительство карантин ограничения
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять