В Польше из-за COVID-19 усилили карантин

В Польше в рамках борьбы с распространением COVID-19 правительство приняло решение усилить карантин.
Об этом сообщает Głos Szczeciński.
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, введенные дополнительные карантинные меры не повлияют на экономику страны.
"Мы хотим вводить ограничения, которые будут защищать нас от распространения коронавируса, но при этом экономика будет функционировать в значительной степени", – сказал Моравецкий.
В городах "красной зоны" на удаленное обучение полностью переходит средняя школа. Вводится запрет на проведение свадеб, а количество участников других мероприятий и пассажиров общественного транспорта ограничено.
В то же время в "желтой зоне" высшие образовательные учреждения и средняя школа переходят пока на смешанный режим работы. Прекращают работы бассейны и аквапарки. Мероприятия можно проводить только до 25 человек.
К слову, ранее мы писали, что в Европе большинство стран усиливают карантин и вводят новые ограничения.
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