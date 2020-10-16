В Польше из-за COVID-19 усилили карантин

Матеуш Моравецкий объявил о новых правилах и ограничениях

В Польше в рамках борьбы с распространением COVID-19 правительство приняло решение усилить карантин.

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Об этом сообщает Głos Szczeciński.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, введенные дополнительные карантинные меры не повлияют на экономику страны.

"Мы хотим вводить ограничения, которые будут защищать нас от распространения коронавируса, но при этом экономика будет функционировать в значительной степени", – сказал Моравецкий.

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В городах "красной зоны" на удаленное обучение полностью переходит средняя школа. Вводится запрет на проведение свадеб, а количество участников других мероприятий и пассажиров общественного транспорта ограничено.

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В то же время в "желтой зоне" высшие образовательные учреждения и средняя школа переходят пока на смешанный режим работы. Прекращают работы бассейны и аквапарки. Мероприятия можно проводить только до 25 человек.

К слову, ранее мы писали, что в Европе большинство стран усиливают карантин и вводят новые ограничения.

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