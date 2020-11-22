В Помпеях нашли тела раба и его хозяина, погибших в результате извержения вулкана

Археологи обнаружили останки двух мужчин, погибших в результате извержения вулкана, который разрушил Помпеи (древнеримский город недалеко от Неаполя) около 2000 лет назад.

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Об этом сообщает BBC.

По данным ученых, мужчин смыло потоком лавы, когда те пытались спрятаться от извержения Везувия.

Директор археологического заповедника Массимо Осанна заявил, что мужчины умерли от теплового удара, об этом также свидетельствует положение их рук и ног.

Ученые отмечают, что один из погибших, вероятно, был рабом, а другой – его хозяином.

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Мужчине высокого статуса было от 30 до 40 лет, на нем нашли следы теплого шерстяного плаща. Второму мужчине было от 18 до 23 лет – раздробленные позвонки указывают на то, что он был рабом, занимавшимся физическим трудом.

Недавно мы писали, что на индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Слои пепла покрыли деревни на расстоянии до 19 км от вулкана.

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