В порту Бейрута вспыхнул большой пожар: фото и видео

По предварительным данным, горит склад с шинами и нефтью

В порту ливанской столицы Бейрута, где в начале августа прогремел мощный взрыв, вспыхнул сильный пожар.

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Как сообщает агентство Reuters, горит склад с шинами и нефтью, который расположен в зоне морского порта. В небо поднялся большой столб огня и дыма.

По данным ливанских СМИ, причиной густого черного дыма над городом стал поджог мусора в порту.

Пожар в порту Бейрута. Источник: Reuters

На место пожара прибыло несколько пожарных бригад, они стремятся локализовать очаг возгорания.

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Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами несколько лет назад и выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

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После катастрофического взрыва в Бейруте вспыхнули мощные протесты. Демонстрации переросли в массовые беспорядки.

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