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В порту Дубаи прогремел мощный взрыв и начался пожар (фото, видео)

7 июля 2021 23:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Власти Дубаи утверждают, что все под контролем и никто не пострадал и не погиб

Мощный взрыв прогремел в порту Дубаи (ОАЭ) вечером в среду, 7 июля. По предварительной информации, взрыв произошел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.

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По последним данным, взрыв и последовавший за ним пожар произошли на контейнеровозе, стоящем на якоре в порту Джебель-Али.

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Корреспондент агентства сообщил, что в порт прибыли две пожарные машины и машины скорой помощи.

Власти Дубаи уже заявили, что пожар взят под контроль и в результате взрыва и пожара никто не пострадал и не погиб.

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Компания DP World, которая владеет портом Джебель-Али отказалась от комментариев.

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