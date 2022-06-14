В посольстве Франции опровергли визит Макрона в Киев

Французский лидер не приедет в Украину

Вероятно, пока Макрон не собирается в Киев/Фото: Ludovic Marin/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

В посольстве Франции в Украине опровергли заявление первого советника посла Франции Бруно Коссанеля по поводу возможного визита в Украину президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Франции в Украине.

Реклама

Подробности

"Первый советник посольства Франции в Украине господин Бруно Коссанель категорически отрицает предписанный ему комментарий относительно возможного визита президента Макрона в Украину. Господин советник также никоим образом не имеет полномочий давать комментарии по этому поводу. Сейчас он находится в отпуске во Франции и не имеет конкретной информации относительно вышеназванного визита, о чем он четко заявил журналисту "Суспільного" в ответ на его вопрос", — говорится в сообщении.

Что было до этого?

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня. Об этом сообщает газета La Stampa.

Как сообщается, они приедут в столицу Украины, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и "обозначить всю поддержку трех крупнейших европейских стран".

При этом визит лидеров состоится накануне заседания Евросовета 23-24 июня, где Украине могут предоставить статус государства-кандидата в Европейский Союз, а также саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня.

Реклама

Также сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Кроме того, мы писали, что Кулеба резко ответил Макрону на заявление по поводу "неунижения России".