В посольстве Франции опровергли визит Макрона в Киев

В посольстве Франции в Украине опровергли заявление первого советника посла Франции Бруно Коссанеля по поводу возможного визита в Украину президента Эммануэля Макрона.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Франции в Украине.
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"Первый советник посольства Франции в Украине господин Бруно Коссанель категорически отрицает предписанный ему комментарий относительно возможного визита президента Макрона в Украину. Господин советник также никоим образом не имеет полномочий давать комментарии по этому поводу. Сейчас он находится в отпуске во Франции и не имеет конкретной информации относительно вышеназванного визита, о чем он четко заявил журналисту "Суспільного" в ответ на его вопрос", — говорится в сообщении.
Что было до этого?
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня. Об этом сообщает газета La Stampa.
Как сообщается, они приедут в столицу Украины, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и "обозначить всю поддержку трех крупнейших европейских стран".
При этом визит лидеров состоится накануне заседания Евросовета 23-24 июня, где Украине могут предоставить статус государства-кандидата в Европейский Союз, а также саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня.
Также сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Кроме того, мы писали, что Кулеба резко ответил Макрону на заявление по поводу "неунижения России".