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В результате стрельбы в ночном клубе в Мексике погибли 11 человек

28 сентября, 03:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Группа неизвестных ворвалась в клуб под утро

В Мексике в ночном клубе в одном из центральных штатов обнаружили тела с огнестрельными ранениями по меньшей мере 11 человек.

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Об этом сообщила Генеральна прокуратура штата Гуанахуато 27 сентября, передает Reuters.

В Генпрокуратуре рассказали, что группа из шести неизвестных открыла стрельбу в клубе в воскресенье утром.

Уточняется, что в результате стрельбы погибли четыре женщины и семь мужчин.

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Власти штата проводят расследование инцидента.

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Напомним, в Соединенных Штатах в результате стрельбы в городе Рочестер в штате Нью-Йорк погибли два человека, 14 получили ранения.

Мы также сообщали, что в Мексике в пикапе обнаружили тела 12 человек с огнестрельными ранениями и написанное на куске картона предупреждение о войне, которую ведут между собой криминальные группировки за территории "горячей земли" (засушливый регион, который объединяет части штатов Мехико, Герреро и Мичоакан).

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Мексика стрельба ночной клуб
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