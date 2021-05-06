В Рио-де-Жанейро при стрельбе в метро погибли более 20 человек (видео)

Чрезвычайное происшествие в Бразилии – в результате перестрелки в метро погибли люди – подробности инцидента

В метро бразильского Рио-де-Жанейро в результате перестрелки погибли 23 человека. Стрельба началась во время спецоперации силовиков по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми.

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Как сообщает Globo, ранения получили два пассажира поезда метро, который проезжал по району проведения спецоперации, а также два полицейских. Один сотрудник правоохранительных органов погиб.

Среди убитых 22 предполагаемых участника банды.

Видео: соцсети

В полиции заявили, что банду подозревают не только в наркоторговле, но и в причастности к убийствам, грабежам и угонам поездов, а также в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

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Жителей района предупредили, чтобы они не выходили из дома.

Ранее мы сообщали, что в США произошла стрельба, в результате погибли пять человек, двое из которых – работники правоохранительных органов.

Также напомним, возле Нью-Йорка стреляли в супермаркете.