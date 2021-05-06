Українська
$ 27,73
33,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Рио-де-Жанейро при стрельбе в метро погибли более 20 человек (видео)

6 мая, 19:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Чрезвычайное происшествие в Бразилии – в результате перестрелки в метро погибли люди – подробности инцидента

В метро бразильского Рио-де-Жанейро в результате перестрелки погибли 23 человека. Стрельба началась во время спецоперации силовиков по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми.

Реклама

Как сообщает Globo, ранения получили два пассажира поезда метро, который проезжал по району проведения спецоперации, а также два полицейских. Один сотрудник правоохранительных органов погиб.

Среди убитых 22 предполагаемых участника банды.

Видео: соцсети

В полиции заявили, что банду подозревают не только в наркоторговле, но и в причастности к убийствам, грабежам и угонам поездов, а также в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

Реклама

В тренде
"Венецианка" оценила закон о Высшем совете правосудия: о чем идет речь

Жителей района предупредили, чтобы они не выходили из дома.

Ранее мы сообщали, что в США произошла стрельба, в результате погибли пять человек, двое из которых – работники правоохранительных органов.

Также напомним, возле Нью-Йорка стреляли в супермаркете.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в Турции
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в ТурцииУкраина
COVID-апокалипсис в Индии: 400 тысяч заболевших за сутки, их нечем лечить
COVID-апокалипсис в Индии: 400 тысяч заболевших за сутки, их нечем лечитьДругие страны
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция (обновлено)
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция (обновлено)Другие страны
COVID-апокалипсис в Индии. Власти признали рекорд по смертям – но на самом деле все еще хуже
COVID-апокалипсис в Индии. Власти признали рекорд по смертям – но на самом деле все еще хужеДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять