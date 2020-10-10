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В России закончились 10-часовые переговоры по Нагорному Карабаху: о чем договорились стороны

10 октября, 03:06

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В России 10 часов длились переговоры глав МИД Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху.

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Стороны пришли к общему решению, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Итоги 10-часовых переговоров:

В тренде
Одним абзацем. Тринадцатый день войны за Нагорный Карабах
  • Стороны прекращают огонь с 12:00 10 октября в гуманитарных целях.
  • Азербайджан и Армения приступают к субстантивным переговорам.
  • Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

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