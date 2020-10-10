В России закончились 10-часовые переговоры по Нагорному Карабаху: о чем договорились стороны

В России 10 часов длились переговоры глав МИД Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху.
Стороны пришли к общему решению, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Итоги 10-часовых переговоров:
- Стороны прекращают огонь с 12:00 10 октября в гуманитарных целях.
- Азербайджан и Армения приступают к субстантивным переговорам.
- Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.
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