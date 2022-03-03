В Румынии над Черным морем исчез самолет МиГ-21: вертолет, полетевший на поиски, разбился

Судьба самолета МиГ-21 и его пилота до сих пор остается неизвестной

Вертолет разбился в 11 километрах от аэродрома/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 2 марта, военно-воздушные силы Румынии потеряли самолет МиГ-21 и вертолет на борту со спасателями.

Об этом сообщают военно-воздушные силы Румынии.

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Самолет МиГ-21 выполнял задачи по воздушному патрулированию над Добруджей. Это район на северо-востоке страны на побережье Черного моря. С авиабазы он вылетел в 19:50. В 20:03 диспетчерская башня потеряла связь с ним.

На его поиск сразу был отправлен вертолет IAR-330 Puma. Он вылетел с аэродрома около 20:21, а связь с ним пропала в 20:44. Впоследствии вертолет разбился в 11 километрах от аэродрома.

Министра обороны Румынии Василе Динку сообщил, что все, кто находился на борту вертолета — погибли. А это — семь человек.

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Судьба самолета МиГ-21 и его пилота до сих пор неизвестна. Следует заметить, что Румыния является страной, входящей в НАТО. А в Черном море близ страны сейчас находятся российские военные корабли.

О самолетах МиГ-21

МиГ-21 — советский реактивный фронтовой истребитель 1960-х — 1970-х годов.

Выпускался серийно в СССР (1959 – 1986 годы), в Индии и Китае (под обозначением F-7). Китайцы выпустили ряд своих модификаций. Самолет многократно модифицировался. Стоял на вооружении 68 стран, кое-где используется и сейчас как учебно-тренировочный (Сербия, Индия, страны Африки). Активно использовался в локальных конфликтах — Вьетнамская война, арабо-израильские войны, война в Афганистане, Ирано-иракская война, война с НАТО в Югославии.

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