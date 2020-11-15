В Румынии вспыхнул пожар в реанимации с больными COVID-19: много погибших и раненых

В Румынии в городе Пятра-Нямц вечером в субботу, 14 ноября, вспыхнул сильный пожар в отделении интенсивной терапии больницы, выделенной для лечения больных коронавирусом COVID-19. В результате 10 человек погибли, семеро получили тяжелые ожоги и находятся в критическом состоянии, в том числе дежурный врач.

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Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Румынии, передает Reuters.

На данный момент пожар ликвидирован. По словам официальных лиц, причины возгорания пока неизвестны.

Пожар в больнице для COVID в Румынии / Фото: Reuters

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Румынский министр здравоохранения Нелу Татару сообщил журналистам, что шесть выживших пациентов будут переведены в больницу с COVID-19 в городе Яссы на востоке Румынии.

/ Фото: Reuters

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Раненый врач, у которого обгорело более 40% тела, будет переведен в больницу в столице страны Бухаресте.

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Напомним, в Харькове ночью горело девятиэтажное здание общежития №1 Национального фармацевтического университета, но обошлось без жертв и пострадавших.

Мы также сообщали, что в Одесской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое малолетних детей.

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