В Румынии вспыхнул пожар в реанимации с больными COVID-19: много погибших и раненых

В Румынии в городе Пятра-Нямц вечером в субботу, 14 ноября, вспыхнул сильный пожар в отделении интенсивной терапии больницы, выделенной для лечения больных коронавирусом COVID-19. В результате 10 человек погибли, семеро получили тяжелые ожоги и находятся в критическом состоянии, в том числе дежурный врач.
Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Румынии, передает Reuters.
На данный момент пожар ликвидирован. По словам официальных лиц, причины возгорания пока неизвестны.
Румынский министр здравоохранения Нелу Татару сообщил журналистам, что шесть выживших пациентов будут переведены в больницу с COVID-19 в городе Яссы на востоке Румынии.
Раненый врач, у которого обгорело более 40% тела, будет переведен в больницу в столице страны Бухаресте.
Напомним, в Харькове ночью горело девятиэтажное здание общежития №1 Национального фармацевтического университета, но обошлось без жертв и пострадавших.
Мы также сообщали, что в Одесской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое малолетних детей.
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