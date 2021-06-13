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В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах

13 июня 2021 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Государственный производитель электроэнергии LaGeo будет осваивать вулканическую энергию для майнинга криптовалюты

На этот раз вулканы послужат людям добрым делом. Коллаж "Сегодня"

На этот раз вулканы послужат людям добрым делом. Коллаж "Сегодня"

В Сальвадоре (Латинская Америка) намерены с помощью вулканов добывать криптовалюту Bitcoin. Об этом заявил президент этой страны Найиб Букеле, передает РБК-Украина.

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Отмечается, что план мощностей для майнинга криптовалюты разработает государственный производитель электроэнергии LaGeo.

Эта компания специализируется на добыче электроэнергию из геотермальных источников (горячие источники, термальные подземные воды): геотермальная энергия использует тепло, удерживаемое под землей, для производства электроэнергии. Для этого бурят глубокие скважины (4-5 км), чтобы получать энергию из пара, который перегревается за счет магмы.

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"Наши инженеры только что проинформировали меня, что они пробурили новую скважину, которая будет обеспечивать приблизительно 95 МВт 100% чистой геотермальной энергии от наших вулканов. Начинаем проектировать полноценный майнинг-хаб Bitcoin вокруг скважин", – заявил Букеле.

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Напомним, недавно основатель Tesla Илон Маск обрушил курс биткоина шуткой о том, что его компании "расстанется" с этой криптовалютой. После этого стоимость одного токена упала более чем на 2 тыс. долларов.

А после этого экс-президент США Дональд Трамп назвал биткоин аферой, после чего курс криптовалюты просел на 10%.

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