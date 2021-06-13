В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах

На этот раз вулканы послужат людям добрым делом. Коллаж "Сегодня"

В Сальвадоре (Латинская Америка) намерены с помощью вулканов добывать криптовалюту Bitcoin. Об этом заявил президент этой страны Найиб Букеле, передает РБК-Украина.

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Отмечается, что план мощностей для майнинга криптовалюты разработает государственный производитель электроэнергии LaGeo.

Эта компания специализируется на добыче электроэнергию из геотермальных источников (горячие источники, термальные подземные воды): геотермальная энергия использует тепло, удерживаемое под землей, для производства электроэнергии. Для этого бурят глубокие скважины (4-5 км), чтобы получать энергию из пара, который перегревается за счет магмы.

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"Наши инженеры только что проинформировали меня, что они пробурили новую скважину, которая будет обеспечивать приблизительно 95 МВт 100% чистой геотермальной энергии от наших вулканов. Начинаем проектировать полноценный майнинг-хаб Bitcoin вокруг скважин", – заявил Букеле.

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Напомним, недавно основатель Tesla Илон Маск обрушил курс биткоина шуткой о том, что его компании "расстанется" с этой криптовалютой. После этого стоимость одного токена упала более чем на 2 тыс. долларов.

А после этого экс-президент США Дональд Трамп назвал биткоин аферой, после чего курс криптовалюты просел на 10%.