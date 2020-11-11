В Саудовской Аравии прогремел взрыв в толпе дипломатов: есть пострадавшие

На месте атаки присутствовали сотрудники консульств Франции, Греции, Италии, Великобритании и США

Правоохранительные органы Саудовской Аравии расследуют взрыв, который произошел сегодня на кладбище на западе страны.

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Об этом сообщает Al Jazeera

Взрывное устройство сдетонировало на церемонии, посвященной окончанию Первой мировой войны, которая проходила на немусульманском кладбище во втором по величине городе Джидда.

"Франция решительно осуждает это трусливую атаку, которой не может быть никаких оправданий", – говорится в заявлении МИД Франции.

В мероприятии принимали участие несколько консулов и дипломаты из Франции, Греции, Италии, Великобритании и США – все эти страны осудили произошедшее и призвали Эр-Рияд максимально открыто расследовать нападение.

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В результате случившегося пострадали от двух до четырех человек, включая сотрудника греческого консульства.

На этом фоне посольство Франции в Саудовской Аравии призвало своих граждан в этой стране и ОАЭ избегать крупных скоплений людей и соблюдать осторожность во время переездов.

Ответственность за атаку на себя пока что не взяла никакая организация.

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Напомним, что в прошлом месяце по исламскому миру прокатилась волна антифранцузских протестов, причиной которых стала резкая реакция президента Эммануэля Макрона на теракт, устроенный мусульманином в Ницце.

До этого Париж заявил о намерении выслать из страны сотни иностранцев, подозреваемых в исламизме.

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