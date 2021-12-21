В Шотландии требуют оправдать тысячи ведьм, которых казнили в 16-18 веках

Соответствующую петицию подали в парламент страны

Петиция набрала уже более 3 400 подписей/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Организация "Ведьмы Шотландии", которая добивается оправдания людей, казненных по обвинениям в ведьмовстве, подала в парламент Шотландии петицию о помиловании и извинения перед всеми обвиняемыми.

Об этом сообщает Independent.

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Подача петиции

В марте организация зарегистрировала на сайте парламента Шотландии петицию о "прощении", а также памяти всех осужденных по закону "О колдовстве" 1563 года. С тех пор петиция набрала более 3 400 подписей. Кроме того, ее поддержали некоторые политики.

Закон о казни ведьм

В Шотландии закон действовал до 1736 года. В течение этого времени, согласно данным организации, за ведьмовство было казнено по меньшей мере 2 558 человек. Всего 3 837 человек обвинили в колдовстве, среди которых 84% — женщины. В то же время в организации отмечают, что эти цифры являются приблизительными. Поскольку колдовство было тяжким преступлением, чтобы не хоронить ведьм, их просто сжигали на костре.

Мемориалы осужденным

Сейчас в Шотландии есть небольшие мемориалы осужденным. Однако они являются скорее упоминанием о тех событиях, чем чествованием памяти умерших.

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Что делали с обвиняемыми?

По информации организации, обвиняемых в ведьмовстве пытали, чтобы те сознаться в преступлении. Им не давали спать, пускали кровь, чтобы посмотреть на реакцию ведьмы, раздевали на публике, вырывали ногти и тому подобное. В 1736 признали, что казнь людей за колдовство является неправильной, а само преступление изменили на кажущееся колдовство с лишением свободы на один год.

Посмертная справедливость

В организации отмечают, что хотя в Салеме (штат Массачусетс, США), где проходил судебный процесс над ведьмами, оправдали всех осужденных и создали мемориальный парк погибшим, в Шотландии посмертной справедливости для осужденных так и не удалось добиться.

Что требует организация?

"Ведьмы Шотландии" требуют прощения для осужденных за колдовство, извинения перед всеми обвиняемыми и осужденными и создания Национального мемориала для их чествования.

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Что умели украинские ведьмы?

По информации Википедии, основными умениями ведьм в Украине считались: способность к оборотничеству на разных зверей; умение отбирать молоко у коров, шерсть у овец, яйца у домашней птицы и сало у свиней; лишать людей урожая и делать их вурдалаками; насылать болезни; портить продукты; ведьма может также руководить погодой: вызвать град, засуху и тому подобное. Даже наснившись, ведьма может привести к неприятностям.

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