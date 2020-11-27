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В Шотландии задумали провести новый референдум о независимости

27 ноября, 13:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В следующем году власти Шотландии хотят провести референдум о независимости, который станет вторым после того, как в 2014 году чуть больше половины шотландцев высказались против отсоединения от Великобритании.

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Об этом, как сообщает The Times, заявила лидер правящей Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Шотландия должна иметь возможность выбрать, становиться ли независимой, в первой или второй половине срока полномочий новоизбранного шотландского парламента", – сказала она, уточнив, что дату плебисцита пока еще не определена.

Отмечается, что в мае в стране пройдут парламентские выборы, на которых предсказывают победу партии Стерджен. Она же рассматривает это как предоставление мандата на проведение повторного референдума.

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Необходимость проведения референдума обусловлено Brexit и продолжающейся эпидемией коронавируса. Опросы показывают, что на этот раз в пользу независимости могут высказаться до 59% респондентов.

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Стоит отметить, что разговоры о новом плебисците в Шотландии продолжаются уже несколько лет. В частности, они получили новый импульс после выборов в парламент Великобритании, в который прошло на 13 больше представителей Шотландской национальной партии.

Также мы писали, что Россию заподозрили в попытке повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии.

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