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В Швейцарии после вакцины от COVID-19 умерли 55 человек

10 апреля, 02:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Возраст умерших составлял в среднем 84 года

В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 55 человек, средний возраст умерших – 84 года.

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Об этом говорится на сайте швейцарского национального регулятора в сфере оборота лекарств.

Тем не менее, доказательств того, что вакцина может быть связана со смертями – нет.

"В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания", – говорится в сообщении.

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Также мы писали о том, что в Британии продолжат использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации населения, несмотря на сообщения о тромбозах.

Более подробно о ситуации, которая сложилась вокруг этого препарата, читайте в материале От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один".

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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