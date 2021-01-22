Українська
$ 28,26
34,37
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Швейцарии пять человек умерли после вакцины от коронавируса

22 января, 17:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Все скончавшиеся были пожилыми людьми

С начала национальной программы по иммунизации населения Швейцарии от коронавирусной инфекции вакцины ввели более 170 тысячам человек, из которых пятеро скончались. Первый такой инцидент произошел еще в декабре.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба местного фармрегулятора Swissmedic.

Всего к 21 января поступило 42 сообщения о случаях проявления побочной реакции на вакцину, из которых 16 провели к серьезным последствиям, а пять – к летальному исходу.

Все пяти скончавшихся были пациентами в возрасте 84-92 лет. Также подчеркивается, что причиной их смерти были возрастные заболевания, поэтому это не связано с вакцинацией.

В тренде
Илон Маск объявил конкурс: заплатит 100 миллионов долларов

На этом фоне швейцарские эксперты пришли к заключению, что изменений в положительном соотношении пользы и риска от вакцин не произошло.

Реклама

Также подчеркивается, что в Швейцарии каждые 4 недели (необходимый период между инъекциями вакцины) умирают порядка 2300 человек старше 85 лет.

Напомним, что на данный момент в стране одобрены несколько вакцин: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Швейцария вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Израиле после прививки Pfizer от коронавируса у 13 человек парализовало лицо
В Израиле после прививки Pfizer от коронавируса у 13 человек парализовало лицоДругие страны
Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из
Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из "отеля Тупицкого"Украина
6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
В Турции ревнивый муж разрезал ножом лицо жене-украинке
В Турции ревнивый муж разрезал ножом лицо жене-украинкеДругие страны
Ученые сравнили COVID-иммунитет после болезни и вакцинации – исследование
Ученые сравнили COVID-иммунитет после болезни и вакцинации – исследованиеДругие страны
Дуров и миллиард долларов: основатель Telegram объяснил, что происходит (обновлено)
Дуров и миллиард долларов: основатель Telegram объяснил, что происходит (обновлено)Бизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять