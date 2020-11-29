В Сингапуре родился мальчик с антителами к COVID-19

Пока ученые не знают, сколько будет сохраняться иммунитет

В Сингапуре родился мальчик с врожденными антителами к коронавирусу. Его мать, 31-летняя Селин Нг-Чан, переболела COVID-19 во время беременности.

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Об этом сообщает издание Straits Times.

При этом ученые пока не знают, как долго будет сохраняться иммунитет и как появились антитела в организме ребенка – их выработал мальчик самостоятельно или они переданы от матери.

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Доцент Тан Хак Кун сказал, что есть доказательства наличия антител среди младенцев, рожденных от матерей с COVID-19.

"Однако до сих пор неизвестно, дает ли присутствие этих антител у новорожденного ребенка степень защиты от инфекции COVID -19, а тем более продолжительность защиты", - сказал он.

Напомним, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 62 млн.

Также мы рассказывали, что в Молдове из-за коронавируса с 30 ноября вновь вводят режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и возвращают ряд ограничений.

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