В Сирии в результате обстрела загорелся иранский танкер, есть жертвы

Пожар начался в результате атаки беспилотника из воздушного пространства Ливана или ракетного обстрела

У берегов Сирии в субботу, 24 апреля, вспыхнул пожар на иранском нефтяном танкере, стоящем у портового города Банияс, в результате погибло по меньшей мере три человека. Подозревают атаку с помощью беспилотника или ракетный обстрел.

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Об этом соссылкой на местные СМИ сообщает DW.

В сирийском Министерство нефти и минеральных ресурсов рассказали, что в результате пожара пострадал один из нефтяных резервуаров. Пожар уже потушили, но подробной информации о повреждениях пока нет.

По данным сирийского правительственного информагентства САНА, инцидент произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата из воздушного пространства Ливана.

В то же время Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) заявил, что атака могла быть осуществлена с помощью БПЛА или ракеты.

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Напомним, в Аравийском море у берегов эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратов неизвестные осуществили ракетную атаку на израильское торговое судно.

Мы также сообщали, что в конце марта Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по грузовому кораблю Израиля в Аравийском море.

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