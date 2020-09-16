В Словении поставили оригинальный памятник Мелании Трамп

В словенском городе Севница установили бронзовую скульптуру жене американского президента Мелании Трамп, вместо деревянного памятника, который был сожжен в этом году неизвестными.

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Новая статуя – точная копия оригинальной деревянной фигуры первой леди США.

Напомним, что деревянное произведение неизвестные сожгли летом этого года. Причем, этот инцидент произошел в символическую дату – на День Независимости США, который отмечается 4 июля.

Словенская полиция расследует поджог памятника.

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В то же время наблюдатели отмечают, что ни первая, ни вторая скульптуры на Меланию не похожи. Однако местные говорят, что памятник – это скорее символ, чем точный отпечаток.

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Мелания Трамп, в девичестве Кнавс, родилась и выросла в Словении. В США она переехала в 1990-х годах. До того, как стать первой леди, работала моделью.

Любопытно, что, кроме Мелании, в Словении в прошлом году также появилась деревянная скульптура ее мужа – Дональда Трампа. Впрочем, в январе 7,5-метровую статую в поселке Села-при-Камнику тоже сожгли.

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