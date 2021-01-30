Белорусские силовики заявили о задержании "организатора протестов" (видео)

Сегодня белорусские силовики сообщили о задержании 31-летнего "организатора протестов и администратора Telegram-чатов".

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МВД страны утверждает, что молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал её гражданам, а также финансировал марши и обеспечивал материальной помощью протестантов.

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Сотрудники МВД сообщили, что получили доступ ко всем перепискам, фото- и видесьемкам молодого человека, где он фиксировал свою деятельность.

Служащие ведомства уточнили, что провели в его квартире обыск и изъяли компьютерную технику, протестную символику (флаги, наклейки, плакаты), шесть баллонов для нанесения граффити, а также более четырех тысяч агитационных листовок.

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МВД Беларуси сообщило, что:

Задержанного доставили во Фрунзенское РУВД г. Минска.

Составили административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Вынесли официальное предупреждение в соответствии с законом "О противодействии экстремизму".

Собирают и документируют все факты противоправной деятельности молодого человека, в частности, администрирование Telegram-ресурсов, "пропагандирующих протестную деятельность".

Напомним, правозащитники опубликовали доклад о пытках, насилии и убийствах в Беларуси.

Ранее Лукашенко отказался помиловать протестующих.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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