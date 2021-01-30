Українська
$ 28,19
34,1
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Белорусские силовики заявили о задержании "организатора протестов" (видео)

30 января, 17:22

Ольга Литвин Ольга Литвин

Сотрудники МВД утверждают, что собрали факты противоправной деятельности молодого человека

Сегодня белорусские силовики сообщили о задержании 31-летнего "организатора протестов и администратора Telegram-чатов".

Реклама

МВД страны утверждает, что молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал её гражданам, а также финансировал марши и обеспечивал материальной помощью протестантов.

Читайте также: Лукашенко объяснил, почему провел "тайную инаугурацию"

Сотрудники МВД сообщили, что получили доступ ко всем перепискам, фото- и видесьемкам молодого человека, где он фиксировал свою деятельность.

Служащие ведомства уточнили, что провели в его квартире обыск и изъяли компьютерную технику, протестную символику (флаги, наклейки, плакаты), шесть баллонов для нанесения граффити, а также более четырех тысяч агитационных листовок.

В тренде
Смерть в прямом эфире: почему челленджи в соцсетях опасны (видео)
Реклама

МВД Беларуси сообщило, что:

  • Задержанного доставили во Фрунзенское РУВД г. Минска.
  • Составили административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.
  • Вынесли официальное предупреждение в соответствии с законом "О противодействии экстремизму".
  • Собирают и документируют все факты противоправной деятельности молодого человека, в частности, администрирование Telegram-ресурсов, "пропагандирующих протестную деятельность".

Напомним, правозащитники опубликовали доклад о пытках, насилии и убийствах в Беларуси.

Ранее Лукашенко отказался помиловать протестующих.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь арест организатор
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Кремлевские игры": кому выгодно уничтожение украинской энергетикиЭкономика
10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларов
10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларовБизнес
"Вакцинные войны": ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз
Школьная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классов
Школьная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классовУкраина
Начала дышать: женщина ожила на собственных похоронах
Начала дышать: женщина ожила на собственных похоронахФаново
Первый за два месяца: в Новой Зеландии зафиксировали новый случай коронавируса
Первый за два месяца: в Новой Зеландии зафиксировали новый случай коронавирусаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять