В соседнем с Закарпатьем Кошице уровень воды в реках критически поднялся

Все спасательные службы привели в активность

В соседнем с Закарпатьем городе Кошице, что в Словакии уровень воды в реках достиг критического показателя из-за резкого ухудшения погоды.

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Как сообщает Mukachevo.net, все спасательные службы привели в активность. Местных жителей предупредили, что нужно быть готовым к объявлению чрезвычайного положения, ведь есть риск подтопления нескольких населенных пунктов.

Тем временем, в ГСЧС сообщили, что из-за непогоды западу Украины снова грозят наводнения.

Так, 15 октября на реках западной и центральной частях Закарпатской области продолжится повышение уровней воды на 0,3-1,0 метра (в нижнем течении реки Боржава – до 1,5).

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Ранее мы сообщали, что в Херсонской области из-за ливней под воду "ушло" село. Дождем залило около 30 частных домов, в которых проживают 150 человек. В результате мощного ливня уровень воды на улицах села поднялся до 30 сантиметров.

Также напомним, на Днепр недавно обрушилась непогода. В городе прошел ливень, в результате были затоплены улицы. Возле улицы Южной вымыло тротуарную плитку, а недалеко от Екатеринославского бульвара сильно поврежден асфальт.

Кроме того, Хмельницкий накрыла сильная гроза. Машины передвигались по городу вплавь:

Видео: Telegram-канал/Хмельницький LIVE

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