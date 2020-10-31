В Совете Европы предостерегли от увольнения действующих судей КС

В Совете Европы также призвали учесть последствия для Украины

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны, и призывают рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

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Речь об этом идет в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и президента Венецианской комиссии Джианни Букиккио на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, текст которого передан агентству "Интерфакс-Украина".

В тексте письма указано, что прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции, даже если, возможно, хорошая причина, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, преследующих целью борьбу с коррупцией.

"Мы понимаем, что перед вами стоит очень серьезная задача, и не недооцениваем необходимость своевременных, твердых и решительных действий", – говорится в письме.

В Совете Европы также призвали учесть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для Украины возможного поспешного решения уволить конституционных судей.

В связи с этим подписанты "побуждают" Разумкова "изучить возможные альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны".

"GRECO (Группа стран Европы против коррупции) продолжит мониторинг соблюдения Украиной международных антикоррупционных стандартов. Венецианская комиссия и Совет Европы готовы – в срочном порядке, но со временем, которое необходимо для проведения тщательного анализа различных вариантов, – помочь вам в разработке конкретных решений для решения текущей ситуации", – заявили Бурич и Букиккио.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебазаявил, что на данный момент безвизовый режим Украины с ЕС защищен. Но на взаимоотношения между государствами может повлиять решение Конституционного суда.

Напомним, депутаты Европейского парламента осудили решение Конституционного суда по антикоррупционному законодательству и призвали восстановить функции Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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