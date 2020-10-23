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В "столице" Нагорного Карабаха завыли сирены воздушной тревоги

23 октября, 20:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Ереване утверждают, что территория Армении подверглась удару с воздуха

В столица непризнанной республики Арцах – городе Степанакерте (азерб. – Ханкенди) сработали системы предупреждения о воздушном нападении, а город Мартуни в Армении подвергся бомбардировке.

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Об этом Объединенный армянский инфоцентр сообщает на своей странице в Facebook, однако никаких подробностей пока не приводит.

Мартуни – 12-тысячный город, расположенный километрах в 40 от границы с Азербайджаном.

Напомним, в начале октября власти Армении сообщали об обстрелах своей территории – Мартуни и города Гадрут (3-тысячный "райцентр" в Нагорном Карабахе).

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В ответ власти Азербайджана обвинили армянских военных в неоднократных обстрелах города Гянджа, второго по уровню промышленности города республики. В результате ракетно-артиллерийских ударов 4, 11 и 17 октября в Гяндже 25 человек погибли и 139 получили ранения, серьезно пострадали гражданская инфраструктура и транспортные средства в городе, заявила генпрокуратура Азербайджана.

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Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил об участии в переговорах по Нагорному Карабаху в качестве посредника и рассказал о "хорошем прогрессе" на переговорах о завершении боевых действий в регионе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Армения нагорный карабах карабах обстрелы бомбардировка

Источник: Сегодня

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