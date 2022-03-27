В столицах многих стран проходят митинги в поддержку Украины (фото, видео)

Люди выходят с плакатами, на которых написано: "Вова, не делай маме нервы!", "Закройте небо!" и т.д.

В разных странах поддерживают Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

По всему миру люди устраивают митинги и акции в поддержку Украину. Они просят остановить войну и перестать убивать мирных жителей.

"Сегодня" подробнее расскажет, в каких странах поддерживают наше государство.

Реклама

Чехия, Прага

27 марта несколько сотен людей вышли на митинг с плакатами в поддержку Украины. На опубликованных фото можно увидеть надписи: "Вова, не делай маме нервы!", "Закройте небо!".

Реклама

В Будапеште почтили память погибших в Мариуполе

27 марта в Будапеште прошла акция чествования памяти погибших в Мариуполе. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, акция состоялась возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чтит память венгерских евреев, которые были уничтожены нацистами. Перед убийством они принуждали людей снимать обувь.

"Сегодня рядом с бронзовой скульптурой появилось 300 пар ношеной обуви. В память о по меньшей мере 300 женщинах, детях и стариках, которых убила российская авиабомба, сброшенная нелюдями на убежище в Драматическом театре в центре Мариуполя", – написал Кулеба. Реклама Кроме этого, Кулеба призвал партнеров Украины ввести более жесткие санкции против России, предоставить Украине все необходимое оружие, а также загнать Россию в еще более глубокую изоляцию.

В Варшаве прошел митинг в поддержку Украины

В Варшаве люди вышли на митинг с желто-голубыми флагами, лозунгами в поддержку Украины, а также плакатами с кровавым президентом РФ Владимиром Путиным. Все для поддержки страны в войне с Россией.

Акция началась в 17:00 по местному времени 25 марта. Собралось несколько тысяч человек. Все присутствующие скандировали на нескольких языках просьбу о закрытии неба над Украиной.

Чтобы показать количество украинцев, которые умерли из-за войны, люди легли на землю, закрыв глаза и лицо флагами и курточками. Во время этого многие митингующие расплакались.

Что требовали митингующие:

Поддержка в вопросе закрытии неба над Украиной от российских атак.

Дать оружие для Украины.

Введение санкций против путинского режима в России и олигархов, которые держат Путина при власти.

Полное ембарго на российскую нефть и газ в ЕС.

Ранее мы писали: