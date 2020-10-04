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В Беларуси начались новые протесты, есть первые задержанные (видео)

4 октября, 14:54

Руслан Ровик Руслан Ровик

Люди вышли на улицы из солидарности с политзаключенными

В столице Беларуси Минске 4 октября началась очередная акция протеста – ее участники собираются, чтобы выразить свою солидарность с политзаключенными.

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Об этом сообщает Белсат.

Колонна минчан с бело-красно-белыми флагами прошла к центру города, скандируя: "Не забудем, не простим!"

Видео: Белсат

Также появилось видео шествия протестующих из района бульвара Шевченко в сторону центра Минска.

Видео: Onliner

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, с раннего утра в центр города начали стягивать технику для разгона массовых акций, в том числе водометы, автозаки и бронетранспортеры.

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Кроме того, по данным подписчиков Telegram-канала Nexта, в Минске закрыты центральные станции метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа".

Видео: Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем"

Не работали многие торговые комплексы, закрыты заведения общепита, где неоднократно пытались укрыться протестующие, которых преследовали омоновцы.

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Между тем появились и сообщения о первом задержании: мужчины в черной униформе и балаклавах внезапно подошли к одному из стоявших на тротуаре молодых мужчин в центре города и отвели в белый микроавтобус с тонированными стеклами. Задержанный не выкрикивал лозунгов и не оказывал сопротивления.

Видео: Белсат

Позже, когда возле стелы Победы собралось довольно много протестующих, начались и массовые задержания.

Видео: Onliner

Появилось видео, как милиция применяет водометы в Минске против мирного протеста у ТЦ "Галерея".

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На проспекте Машерова тоже применили водометы.

Напомним, 19 сентября в Минске тысячи женщин вышли на "Блестящий марш" – акцию протеста, главным отличием которой была яркая и блестящая одежда участниц.

А 26 сентября в Минске, после отказа признать шестой президентский срок Александра Лукашенко, состоялся очередной "Женский марш". Силовики без опознавательных знаков снова устроили задержания протестующих.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Беларусь задержание Минск акции протеста

Источник: Сегодня

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