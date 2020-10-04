В Беларуси начались новые протесты, есть первые задержанные (видео)

В столице Беларуси Минске 4 октября началась очередная акция протеста – ее участники собираются, чтобы выразить свою солидарность с политзаключенными.
Об этом сообщает Белсат.
Колонна минчан с бело-красно-белыми флагами прошла к центру города, скандируя: "Не забудем, не простим!"
Также появилось видео шествия протестующих из района бульвара Шевченко в сторону центра Минска.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, с раннего утра в центр города начали стягивать технику для разгона массовых акций, в том числе водометы, автозаки и бронетранспортеры.
Кроме того, по данным подписчиков Telegram-канала Nexта, в Минске закрыты центральные станции метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа".
Не работали многие торговые комплексы, закрыты заведения общепита, где неоднократно пытались укрыться протестующие, которых преследовали омоновцы.
Между тем появились и сообщения о первом задержании: мужчины в черной униформе и балаклавах внезапно подошли к одному из стоявших на тротуаре молодых мужчин в центре города и отвели в белый микроавтобус с тонированными стеклами. Задержанный не выкрикивал лозунгов и не оказывал сопротивления.
Позже, когда возле стелы Победы собралось довольно много протестующих, начались и массовые задержания.
Появилось видео, как милиция применяет водометы в Минске против мирного протеста у ТЦ "Галерея".
На проспекте Машерова тоже применили водометы.
Напомним, 19 сентября в Минске тысячи женщин вышли на "Блестящий марш" – акцию протеста, главным отличием которой была яркая и блестящая одежда участниц.
А 26 сентября в Минске, после отказа признать шестой президентский срок Александра Лукашенко, состоялся очередной "Женский марш". Силовики без опознавательных знаков снова устроили задержания протестующих.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк