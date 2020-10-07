В столице Кыргызстана второй раз за сутки поменялся мэр

На фоне массовых протестов в Кыргызстане в столице страны Бишкеке сменился мэр. Временно исполнять обязанности руководителя города будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

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Такое решение принял Координационный совет по урегулированию ситуации в Бишкеке, сообщили в мэрии города, передает "Интерфакс-Украина".

Накануне мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию после того, как здание муниципалитета захватили протестующие. "Народным мэром" объявил себя Жоошбек Коеналиев.

Как сообщила советник мэра Бишкека Гули Алмамбетова, все городские службы работают бесперебойно, несмотря на попытки захватить объекты.

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Вчера, по ее словам, была попытка захватить "Бишкекводоканал", но "коллектив смог отстоять предприятие".

В настоящий момент мобилизованы внутренние силы для охраны ведомств, сказала Алмамбетова.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане молниеносно сняли и назначили новых премьера и спикера.

Более подробно читайте в материале: "Революция в Кыргызстане: все подробности столкновений (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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