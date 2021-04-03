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В Суэцком канале ликвидировали пробку (фото, видео)

3 апреля, 16:57

Виктория Барановская Виктория Барановская

Через него пройдут последние 85 судов

Власти Суэцкого канала полностью ликвидировали пробку, которая образовалась из-за контейнеровоза Ever Give, который сел на мель в ночь на 24 марта.

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Об этом сообщает Reuters.

Председатель Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби сообщил, что последние корабли, которые застряли в Суэцком канале, должны пройти через водный путь в субботу, 3 апреля. По его словам, в этот день 85 судов пройдут с обеих сторон.

/ Фото: REUTERS

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Отметим, что в среду 31 марта, власти Суэцкого канала начали расследование причин блокировки водного пути.

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"Следствие идет хорошо и продлится еще два дня, затем мы объявим результаты", – сказал Раби..

Видео: REUTERS

Кроме того, на Ближнем Востоке уже находится Авианосная ударная группа Эйзенхауэра. Она прошла через транзитный Суэцкий канал после операций в Восточном Средиземном море. Корабль USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) подошел к входу в канал Порт-Саид утром 2 апреля по местному времени.

Напомним,контейнеровоз Ever Give, заблокировав Суэцкий канал, и до 29 марта его практически не удавалось сдвинуть с места.

Из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряла ежедневно 9,6 млрд долларов.

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Египет судно блокировка суэцкий канал
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