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В Суэцком канале удалось сдвинуть с места контейнеровоз

27 марта, 20:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сейчас предпринимаются попытки окончательно снять его с мели

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given, севший на мель и перекрывший движение судов в Суэцком канале, удалось сдвинуть с места.

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Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post.

"В Суэцком канале удалось сдвинуть контейнеровоз, предпринимаются попытки окончательно снять его с мели", – говорится в сообщении.

Так, ВМС США готовы направить помощь, если Каир об этом попросит. Ведь каждый час, когда Суэцкий канал не работает – это стоит 400 миллионов долларов.

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Ранее мы писали, что эксперты в сфере судоходства считают, что если в ближайшие несколько дней движение по каналу не будет восстановлено, судоходные компании вынуждены будут перенаправить судна в обход, что добавит примерно неделю к общему маршруту.

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контейнеровоз судно суэцкий канал

Источник: Сегодня

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