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В Таиланде нашли скелет кита: ему около 4 тысяч лет (фото)

27 ноября, 11:41

Виталий Семченко Виталий Семченко

Находка позволит открыть "окно в прошлое"

/ Фото: BBC

В Таиланде нашли скелет кита, которому примерно четыре тысячи лет.

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Об этом сообщает BBC.

Уникальные останки обнаружили в 12 км от побережья города Самутсакхон, который находится на западе от Бангкока.

Археологи считают, что 12-метровый скелет – это останки полосатика Брайда. На опубликованных фото видно, что кости почти полностью сохранились. На сегодня уже восстановили более 80% скелета, включая позвонки, ребра, плавники и одну лопатку.

Эксперты отмечают, что эта находка позволит открыть "окно в прошлое", особенно, для исследователей моря и биоразнообразия.

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"В Азии мало окаменелостей китов... Это редкая находка", – отметил исследователь Маркус Чуа.

Как сообщалось ранее, из Днепра достали уникальную находку — лафет от казацкой пушки. Теперь его перевезут на Хортицу в музей судоходства и законсервируют.

Также мы писали, что в Помпеях нашли тела раба и его хозяина, погибших в результате извержения вулкана.

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Таиланд археологи кит скелет
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