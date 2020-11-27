В Таиланде нашли скелет кита: ему около 4 тысяч лет (фото)

В Таиланде нашли скелет кита, которому примерно четыре тысячи лет.
Об этом сообщает BBC.
Уникальные останки обнаружили в 12 км от побережья города Самутсакхон, который находится на западе от Бангкока.
Археологи считают, что 12-метровый скелет – это останки полосатика Брайда. На опубликованных фото видно, что кости почти полностью сохранились. На сегодня уже восстановили более 80% скелета, включая позвонки, ребра, плавники и одну лопатку.
Эксперты отмечают, что эта находка позволит открыть "окно в прошлое", особенно, для исследователей моря и биоразнообразия.
"В Азии мало окаменелостей китов... Это редкая находка", – отметил исследователь Маркус Чуа.
Как сообщалось ранее, из Днепра достали уникальную находку — лафет от казацкой пушки. Теперь его перевезут на Хортицу в музей судоходства и законсервируют.
Также мы писали, что в Помпеях нашли тела раба и его хозяина, погибших в результате извержения вулкана.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк