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В Таиланде помиловали 16 украинцев: так решил король Рама

6 октября, 14:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Король Рама X объявил национальную амнистию - под нее попали и граждане Украины

Все украинцы, которые отбывают наказание в тюрьмах Таиланда, будут помилованы по случаю дня рождения Махи Вачиралонгкорна, который является правящим монархом Рамой Х.

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Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе посольства Украины в Таиланде.

28 июля Раме X исполнилось 68 лет – по этому случаю в королевстве решили объявить коллективную королевскую амнистию заключенных. Она коснется и всех 16 граждан Украины, которые находятся в тюрьмах Таиланда.

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В связи с этим семерых украинцев освободят из-под стражи полностью, а остальным существенно сократят сроки: семерым из них – на половину, еще двум – на 1/6 часть.

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"Посольство и впредь будет прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран", – заверили дипломаты.

Имена освобожденных украинцев не разглашаются, но об историях некоторых из них вы можете узнать в материале "Сиамское счастье" для гастарбайтеров: из-за чего попадают в тюрьмы заробитчане" на нашем сайте.

Напомним, ранее в этом году в Таиланде таинственно погибла 32-летняя гражданка Украины Ольга Фролова.

Рама X взошел на престол в прошлом году. Как это праздновали в Таиланде, вы можете узнать в видеосюжете:

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Таиланд амнистия помилование украинцы за границей Рама
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