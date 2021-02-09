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В Танзании от неизвестного заболевания умерло 15 человек

9 февраля, 02:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Власти отрицают наличие эпидемии

В Танзании от неизвестного заболевания уже умерло по меньшей мере 15 человек, более 50 госпитализированы.

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Об этом сообщили представители здравоохранения страны, передает Anadolu.

Неустановленная инфекция, зафиксированная на юге Танзании, вызывает большинства людей тошноту и кровавую рвоту.

Для клинической оценки пациентов и расследования причины вспышки в район распространения заболевания направили команду медицинских экспертов.​​

"Эта болезнь не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе – Ифумбо, где людей рвало кровью и они умирали, если затягивали с обращением в больницу", - утверждает главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.

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Несмотря на то, что причина заболевания пока не установлена, министерство здравоохранения Танзании исключает вспышку.

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По словам Кисанду, большинство заразившихся мужчины и первичное клиническое обследование выявило у них язвы желудка и заболевания печени.

Образцы крови пациентов были отправлены в главную государственную лабораторию для проверки, чтобы проверить наличие следов загрязнения ртутью.

Сообщается, что аналогичную болезнь ранее фиксировали в регионе в 2018 году, когда люди жаловались на высокую температуру, расстройство желудка и рвоту с кровью.

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Танзания эпидемия заболевание инфекция
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