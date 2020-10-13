В Танзании третий день горит самая высокая гора Африки: видео

Спасатели и жители Танзании третий день борются с пожаром, который охватил склоны самой высокой точки Африки – горы Килиманджаро.
Об этом, ссылаясь на местные власти, сообщает Reuters.
Огонь вспыхнул 11 октября и стремительно распространился из-за высохшей травы и сильного ветра. Тушить пламя пожарным помогали сотни местных жителей и студентов.
Спустя два дня ветер немного утих, поэтому борьба с огнем сдвинулась с мертвой точки. Благодаря этому пожар "почти удалось локализовать", заявили в Службе национальных парков Танзании 13 октября. Если погода сохранится, к вечеру пожар будет локализован.
О пострадавших либо разрушениях не сообщается.
Напомним, в сентябре лесной пожар вспыхнул вокруг водохранилища в американском штате Калифорния. Десятки человек пришлось эвакуировать.
А в августе масштабный лесной пожар охватил восточную часть полуострова Мани в Греции. Вследствие пришлось эвакуировать жителей близлежащих деревень и остановить движение на дорогах.
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