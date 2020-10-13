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В Танзании третий день горит самая высокая гора Африки: видео

13 октября, 16:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Бороться с огнем спасателям помогают местные жители и студенты

Спасатели и жители Танзании третий день борются с пожаром, который охватил склоны самой высокой точки Африки – горы Килиманджаро.

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Об этом, ссылаясь на местные власти, сообщает Reuters.

Видео: twitter.com/Benji_Fernandes

Огонь вспыхнул 11 октября и стремительно распространился из-за высохшей травы и сильного ветра. Тушить пламя пожарным помогали сотни местных жителей и студентов.

Видео: twitter.com/Benji_Fernandes

Спустя два дня ветер немного утих, поэтому борьба с огнем сдвинулась с мертвой точки. Благодаря этому пожар "почти удалось локализовать", заявили в Службе национальных парков Танзании 13 октября. Если погода сохранится, к вечеру пожар будет локализован.

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О пострадавших либо разрушениях не сообщается.

Видео: twitter.com/NestorDenis
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Напомним, в сентябре лесной пожар вспыхнул вокруг водохранилища в американском штате Калифорния. Десятки человек пришлось эвакуировать.

А в августе масштабный лесной пожар охватил восточную часть полуострова Мани в Греции. Вследствие пришлось эвакуировать жителей близлежащих деревень и остановить движение на дорогах.

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Танзания Африка гора лесной пожар Килиманджаро
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