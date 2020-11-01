В Тбилиси после выборов в парламент начались протесты

Правящая партия «Грузинская мечта» уже празднует победу на выборах

В центре грузинской столицы Тбилиси собрались сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов.

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Как сообщает российское агентство "РИА Новости", на акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий.

Пока оппозиция ведет себя мирно, столкновений с силовиками не было, сейчас они перекрыли движение по проспекту Руставели.

В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" уже празднует победу. Согласно данным грузинской ЦИК, партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" набирает на парламентских выборах 48,29% по пропорциональной системе после подсчета 82,38% голосов. Накануне сторонники правящей партии вышли на улицы отмечать победу после объявления результатов экзитполов.

Ранее в Грузии оппозиция после обнародования предварительных результатов парламентских выборов Центризбиркомом обвинила власти Грузии и ЦИК в фальсификациях и назначила на воскресенье, 1 ноября, акцию протеста в центре Тбилиси.

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Напомним, в Грузии в субботу, 31 октября, прошли выборы в парламент, на которых, по первым данным экзитполов, наибольшую поддержку получила партия власти "Грузинская мечта".

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