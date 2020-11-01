Українська
$ 28,44
33,3
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Тбилиси после выборов в парламент начались протесты

1 ноября, 16:07

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Правящая партия «Грузинская мечта» уже празднует победу на выборах

В центре грузинской столицы Тбилиси собрались сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов.

Реклама

Как сообщает российское агентство "РИА Новости", на акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий.

Пока оппозиция ведет себя мирно, столкновений с силовиками не было, сейчас они перекрыли движение по проспекту Руставели.

В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" уже празднует победу. Согласно данным грузинской ЦИК, партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" набирает на парламентских выборах 48,29% по пропорциональной системе после подсчета 82,38% голосов. Накануне сторонники правящей партии вышли на улицы отмечать победу после объявления результатов экзитполов.

Ранее в Грузии оппозиция после обнародования предварительных результатов парламентских выборов Центризбиркомом обвинила власти Грузии и ЦИК в фальсификациях и назначила на воскресенье, 1 ноября, акцию протеста в центре Тбилиси.

Реклама

Напомним, в Грузии в субботу, 31 октября, прошли выборы в парламент, на которых, по первым данным экзитполов, наибольшую поддержку получила партия власти "Грузинская мечта".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы Грузия протест парламент оппозиционеры
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с ИраномПолитика
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)Другие страны
В Карабахе армяне
В Карабахе армяне "выбили" азербайджанцев из двух сел, в ответ Баку "освободил" девятьДругие страны
"Статус-кво больше нет": Алиев угрожает Армении из-за Нагорного КарабахаДругие страны
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном КарабахеДругие страны
Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу Карабаха
Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу КарабахаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять