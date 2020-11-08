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В Тбилиси разогнали водометами акцию протеста у ЦИК

8 ноября, 21:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Протестующие не оставляют попыток прорваться к зданию Центризбиркома

В Тбилиси вечером в воскресенье, 8 ноября, полиция применила водометы против протестующих у здания Центризбиркома Грузии, которые требовали проведения новых парламентских выборов.

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Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Издание отмечает, что спецсредства применили без предупреждения, когда протестующие приблизилась к ограждениям у здания ЦИК, где у них произошла словесная перепалка с силовиками.

Сейчас у Центризбиркома находится много патрульных полицейских и спецназа, но протестующие не оставляют попыток прорваться к зданию ЦИК.

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Также сообщается, что несколько тысяч человек, в том числе лидеры оппозиции, направились в сторону ЦИК с проспекта Руставели, где проходил митинг против результатов голосования на парламентских выборах 31 октября – они объявили о бессрочном пикете и планируют блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока не будут назначены новые выборы.

В то же время, как сообщает "Эхо Кавказа" в МВД Грузии заявили, что, протестующие использовали насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, поэтому против них применили "пропорциональную силу в рамках законных полномочий".

Напомним, грузинская оппозиция 8 ноября провела в центре Тбилиси акцию протеста, на которой озвучила ультиматум властям (справедливые выборы, отставка главы ЦИК и освобождение политзаключенных). Правящей партии дали время до 20:00, чтобы заявить о готовности начать переговоры по выдвинутым пунктам.

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Грузия протесты ЦИК водометы
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