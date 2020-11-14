В Тегеране убили второго крупнейшего лидера "Аль-Каиды"

7 августа в Иране убили второго по величине лидера ультрарадикальной группировки "Аль-Каида" Абдуллу Ахмеда Абдуллу. Он фигурировал в списке самых разыскиваемых террористов.

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Абдуллу обвиняли в организации нападений на американские посольства в Африке в 1998 году. Эту информацию 13 ноября четыре представителя разведки подтвердили изданию The New York Times.



Абдуллу, более известного под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Масри, застрелили два боевика на мотоциклах в Тегеране 7 августа – в годовщину нападения на посольство. Он был убит вместе со своей дочерью Мириам, вдовой сына Усамы бен Ладена – Хамзы бен Ладена.

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Нападение было совершено израильскими боевиками по указанию США. По неизвестным причинам "Аль-Каида" не объявила о смерти одного из своих высших руководителей, иранские официальные лица это скрыли, и ни одна страна публично не взяла на себя ответственность за это.



58-летний аль-Масри был одним из лидеров-основателей "Аль-Каиды" и считался первым в очереди на возглавление организации после ее нынешнего лидера Аймана аль-Завахри. Его обвиняли во взрывах посольств США в Кении и Танзании, в результате которых погибли 224 человека и сотни были ранены. ФБР даже предлагало вознаграждение в размере $10 млн за информацию, которая поможет поймать террориста.

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