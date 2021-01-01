Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Тихом океане бушует опасный "циклон-бомба"

1 января, 13:59

Виктория Барановская Виктория Барановская

Шторм бурлит в Беринговом море

В Тихом океане бурлит сильнейший шторм. Он бушует в Беринговом море, которое разделяет Россию и Аляску.

Реклама

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"По данным Национальной службы погоды США, так называемый "циклон-бомба" с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске. В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар. Чем ниже давление, тем сильнее буря. Национальная служба погоды сообщила, что скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, шторм бушует далеко от населенных пунктов и не несет никакой опасности для людей. Но есть опасность для пассажиров самолетов и морских судов.

В тренде
Передвижения кортежей Путина три года сливали в сеть

Отметим, что в северной части Тихого океана ходят грузовые суда, которые ходят между Северной Америкой и Азией. Также район важен для промышленной рыбалки.

Шторм в Тихом океане Видео: Twitter
Реклама

Ранее мы сообщали, что погода в Киеве в первых числах января будет дождливой и облачной. Синоптики прогнозируют дожди, туманы и понижение температуры воздуха.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

шторм тихий океан циклон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина
Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявление
Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявлениеПолитика
Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)
Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)Другие страны
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
Израиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещено
Израиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещеноДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять