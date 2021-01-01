В Тихом океане бушует опасный "циклон-бомба"

В Тихом океане бурлит сильнейший шторм. Он бушует в Беринговом море, которое разделяет Россию и Аляску.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

"По данным Национальной службы погоды США, так называемый "циклон-бомба" с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске. В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар. Чем ниже давление, тем сильнее буря. Национальная служба погоды сообщила, что скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, шторм бушует далеко от населенных пунктов и не несет никакой опасности для людей. Но есть опасность для пассажиров самолетов и морских судов.

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Отметим, что в северной части Тихого океана ходят грузовые суда, которые ходят между Северной Америкой и Азией. Также район важен для промышленной рыбалки.

Here is the latest imagery of the #hurricaneforce low in the Pacific nearing the Bering Sea. Winds to 95 kts and wave heights over 50 ft are expected! pic.twitter.com/0lQs9l6Yl4 — NWS OPC (@NWSOPC) December 31, 2020

Шторм в Тихом океане Видео: Twitter

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