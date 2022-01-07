В Тихом океане "проснулся Волк"

Это уже второе извержение Волка за последние семь лет

В последний раз этот вулкан извергался в 2015 году. Коллаж "Сегодня"

7 января на самом большом острове Галапагосских островов Исабела началось извержение вулкана Волк.

Об этом сообщает Yahoo News.

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"Вулкан Волк начинает извержение на острове Исабела", – отметили представители Национального парка Галапагос.

Это уже второе извержение Волка за последние семь лет. Вулкан Волк находится примерно в 100 километрах от ближайшего человеческого поселения.

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Más fotos de erupción de volcán #Wolf en #Galápagos gracias al guía Diego Paredes pic.twitter.com/UmyDOFanje — Parque Galápagos (@parquegalapagos) May 25, 2015

По данным исследователей из Института геофизики Кито (Эквадор), 1 707-метровый вулкан извергал пепел на высоту в 3 800 метров. Также наблюдается выброс лавы на южном и юго-восточном склонах. В последний раз этот вулкан извергался в 2015 году после 33 лет "сна".

Напомним, власти Испании ограничили полеты гражданских самолетов над Канарами из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Некоторые рейсы на остров Пальма были отменены утром 23 сентября.

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На юго-западе Исландии после серии подземных толчков в ночь на субботу, 20 марта, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы страны Рейкьявика.