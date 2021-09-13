В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: более 30 пострадавших, есть погибший

В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП. На данный момент известно об одном погибшем и 35 раненых.
Как сообщает hurriyet, инцидент произошла в городе Мугла. В аварию попал автобус, который вез украинских туристов из Бодрума в Денизли. По предварительным данным, он врезался в студенческий автобус.
Также сообщается, что автобус с украинцами перевернулся. На месте погиб турецкий водитель, 35 пассажиров обоих автобусов получили травмы и были доставлены в больницы в Мугле и Денизли.
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Самые распространенные причины ДТП в Украине
В Украине тоже довольно часто происходят ДТП. Самые распространенные причины это:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что в июне на западе Турции произошло ДТП с автобусом, в котором ехали украинские туристы. В результате пострадали пять граждан Украины, их увезли в местную больницу.
Также напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины.