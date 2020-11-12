В Турции из-за COVID-19 запретили курить в общественных местах

В Турции также усилили карантинные меры

В Турции для предотвращения распространения коронавируса власти запретили курить в общественных местах.

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Об этом заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает Cyprus mail.

По его словам, запрет на курение в полной мере позволит носить маски в общественных местах и не снимать их.

"По той причине, чтобы обеспечить постоянное и правильное ношение масок, с 12 ноября 2020 года будет введен запрет на курение на улицах и проспектах, где граждане находятся или могут быть скоплены вместе", – говорится в заявлении.

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К слову, ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал не игнорировать правила безопасного ношения медицинских масок и социального дистанцирования.

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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил на прошлой неделе, что все предприятия, включая рестораны, кафе, бассейны и кинотеатры, будут закрываться ежедневно в 22:00 в рамках мер по борьбе с пандемией.

По словам турецкого лидера, также будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер в людных местах, включая рынки.

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