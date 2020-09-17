Українська
$ 28,11
33,17
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Турции машина влетела на оживленный тротуар (видео)

17 сентября, 23:22

Сергей Пономаренко

Машина врезалась в группу людей, стоящих у торговой палатки

В Турции, на столицу которой недавно обрушилась песчаная буря, произошло резонансное ДТП.

Реклама

В городе Газиантеп легковой автомобиль влетел на тротуар. Все зафиксировали камеры наблюдения. Машина врезалась в группу людей, стоящих у торговой палатки. Автомобиль едва не зацепил двух малолетних детей. Травмированы трое взрослых, которые в это время делали покупки. Их жизни ничего не угрожает. Почему водитель легковушки потерял контроль – выясняет полиция.

Ранее мы писали о том, как в Раздельнянском районе Одесской области легковушка врезалась в стену тоннеля.

В тренде
Королеву "уволили": Барбадос больше не будет подчиняться Елизавете II

По предварительным данным, водитель Opel Omega, двигаясь на большой скорости в сторону села Кучурган, въехал в тоннель и, не справившись с управлением, столкнулся со стеной. Водитель от полученных травм погиб на месте, двух его пассажиров, 1989 и 2000 года рождения, с многочисленными переломами и травмами головы госпитализировали.

Также "Сегодня" рассказывали о том, что в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, который в 2017 году сбил человека, снова попал в аварию.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Турция пешеходы аварии

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
В центре Минска возводят баррикады
В центре Минска возводят баррикадыДругие страны
Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси
Чем рискует Украина, если введет санкции против БеларусиПолитика
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять