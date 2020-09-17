В Турции машина влетела на оживленный тротуар (видео)

В Турции, на столицу которой недавно обрушилась песчаная буря, произошло резонансное ДТП.

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В городе Газиантеп легковой автомобиль влетел на тротуар. Все зафиксировали камеры наблюдения. Машина врезалась в группу людей, стоящих у торговой палатки. Автомобиль едва не зацепил двух малолетних детей. Травмированы трое взрослых, которые в это время делали покупки. Их жизни ничего не угрожает. Почему водитель легковушки потерял контроль – выясняет полиция.

Ранее мы писали о том, как в Раздельнянском районе Одесской области легковушка врезалась в стену тоннеля.

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По предварительным данным, водитель Opel Omega, двигаясь на большой скорости в сторону села Кучурган, въехал в тоннель и, не справившись с управлением, столкнулся со стеной. Водитель от полученных травм погиб на месте, двух его пассажиров, 1989 и 2000 года рождения, с многочисленными переломами и травмами головы госпитализировали.

Также "Сегодня" рассказывали о том, что в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, который в 2017 году сбил человека, снова попал в аварию.

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