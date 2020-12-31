В Турции на Новый год ввели комендантский час

В Турции с 31 декабря начинает действовать комендантский час, который продлится до утра 4 января.
Решение о введении ограничений в Новый год принял Кабмин Турции, передает Anadolu.
К слову, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что такие меры помогут предотвратить быстрое распространение коронавируса.
Непрерывный комендантский час будет действовать с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января.
По состоянию на вечер, 31 декабря, в Турции зафиксировали более 2,21 млн случаев коронавируса. За последние сутки заболели более 16 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли более 20 тысяч человек.
В то же время выздоровели 2,1 млн граждан Турции.
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