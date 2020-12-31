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В Турции на Новый год ввели комендантский час

31 декабря, 22:18

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ограничения будут действовать до 4 января

В Турции с 31 декабря начинает действовать комендантский час, который продлится до утра 4 января.

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Решение о введении ограничений в Новый год принял Кабмин Турции, передает Anadolu.

К слову, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что такие меры помогут предотвратить быстрое распространение коронавируса.

Непрерывный комендантский час будет действовать с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января.

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По состоянию на вечер, 31 декабря, в Турции зафиксировали более 2,21 млн случаев коронавируса. За последние сутки заболели более 16 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли более 20 тысяч человек.

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В то же время выздоровели 2,1 млн граждан Турции.

Ранее мы писали, что в Китае пытаются не допустить распространения информации, касающейся происхождения нового коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Турция Новый год комендантский час коронавирус
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