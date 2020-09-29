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В Турции начались испытания вакцины от COVID-19 на людях

29 сентября, 02:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Первым добровольцем стал медработник

В Турции 28 сентября в ходе третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 впервые ввели ее человеку.

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Об этом сообщает Hurriyet.

Добровольцем для введения разработанной в Китае вакцины стал 53-летний медработник.

"Я пошел на это добровольно. Конечно мы хотим, чтобы вирус, который создает проблемы для Турции и мира, был в ближайшее время побежден", – объяснил мужчина свое решение.

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Фото: испытания вакцины в Турции / Hurriyet

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Исследования проходят на базе медицинского факультета Стамбульского университета.

Мы также сообщали, что в Великобритании через несколько месяцев могут начаться первые в мире испытания вакцины от коронавирусной инфекции, в ходе которых добровольцев будут намеренно заражать COVID-19.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность первым в стране испытать на себе вакцину от коронавируса COVID-19, когда она будет готова.

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Турция вакцина испытания коронавирус COVID-19
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