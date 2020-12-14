Українська
$ 27,97
33,89
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Турции объявлен комендантский час на Новый нод

14 декабря, 20:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти страны ужесточили ограничения на зимние праздники

Вслед за "локдауном выходного дня", который ранее ввели в Турции для сдерживания коронавирусной пандемии, власти страны ужесточили эпидемиологические меры, объявив комендантский час на Новый год.

Реклама

Об этом, как сообщает CNN Turk, 14 декабря заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

После заседания кабинета министров Эрдоган выступил с обращением к согражданам, предупредив их о том, что с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в Турции объявлен непрерывный комендантский час.

По словам президента, в Турции уже сейчас заметны результаты ограничений, которые были введены в стране раньше.

В тренде
Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

Напомним, как стало известно ранее, правительство Турции скрывало реальную ситуацию по заражению коронавирусом в стране. Чтоб не убить туристический сезон, Минздрав сообщал о рекордно низких показателях заболеваемости коровирусной инфекцией в стране – от 1500 до 3000 новых случаев в сутки.

Реклама

Однако уже в прошлом месяце количество заболевших резко подскочило, а в нескольких провинциях даже зафиксировали третий пик пандемии COVID-19.

Больше о ситуации с коронавирусом в других странах мира смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция карантин комендантский час коронавирус COVID-19 локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризм
Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризмДругие страны
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследование
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны
Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает
Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает "деоккупацией"Другие страны
"Клубничный язык": у детей нашли новый симптом коронавирусаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять