В Турции пассажир самолета ударил женщину кулаком и протащил ее за волосы (фото)

Массовая драка произошла в аэропорту Стамбула между пассажирами, в результате рейс задержали на пять часов

В Турции в аэропорту Стамбула незадолго до взлета между пассажирами произошла драка, в результате рейс задержали на пять часов.

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Об этом пишет Mirror.

Представитель авиакомпании Tunisair Гассен Оджи рассказал, что бортпроводникам пришлось обратиться за помощью к службам безопасности, чтобы успокоить людей перед взлетом самолета.

"Из-за этой драки произошла пятичасовая задержка, и компания понесла финансовые потери", - сказал он.

На кадрах видно, что несколько женщин спорят, а члены экипажа пытаются разрядить обстановку. Пассажир самолета несколько раз ударил женщину кулаком и протащил ее за волосы. Расследование продолжается.

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Фото: Newsflash

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