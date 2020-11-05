Українська
$ 28,51
33,42
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Турции показали испытания ударного дрона Akinci с украинским двигателем (видео)

5 ноября, 17:33

Виталий Семченко Виталий Семченко

Запчасти для беспилотника изготавливают в Запорожье

Турецкая компания Baykar Makina провела очередное испытание тяжелого ударного беспилотника Bayraktar Akinci TIHA, в котором установлен двигатель украинского производства.

Реклама

Об этом сообщается на сайте производителя.

Отмечается, что дрон поднялся на аэродроме Центра летной подготовки в Чорлу, совершив полностью автономный взлет, и сел на удаленной площадке. Затем аппарат таким же образом вернулся в Чорлу. Испытания продолжались в течение трех часов, а тестирование дрона проходило на высоте шесть тысяч метров.

Этот БПЛА комплектуется двигателями АИ-450Т, которые изготавливает Запорожское моторостроительное конструкторское бюро "Прогресс". Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

В тренде
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)

Напомним, ранее военные показали, как летает новейший беспилотник "Лелека-100".

Реклама

Также новости "Сегодня" сообщали, что недавно Минобороны одобрило для ВСУ новые беспилотники. На вооружение украинской армии могут поступить БПЛА Windhover от одесского производителя. Дрон можно будет использовать и для разведки, и для патрулирования территории.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция беспилотники дрон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)Другие страны
В Карабахе армяне
В Карабахе армяне "выбили" азербайджанцев из двух сел, в ответ Баку "освободил" девятьДругие страны
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном КарабахеДругие страны
Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу Карабаха
Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу КарабахаДругие страны
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицают
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицаютРоссия
Армянские добровольцы в Карабахе устроили
Армянские добровольцы в Карабахе устроили "ад" азербайджанскому спецназу (фото)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять