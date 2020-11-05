В Турции показали испытания ударного дрона Akinci с украинским двигателем (видео)

Турецкая компания Baykar Makina провела очередное испытание тяжелого ударного беспилотника Bayraktar Akinci TIHA, в котором установлен двигатель украинского производства.

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Об этом сообщается на сайте производителя.

Отмечается, что дрон поднялся на аэродроме Центра летной подготовки в Чорлу, совершив полностью автономный взлет, и сел на удаленной площадке. Затем аппарат таким же образом вернулся в Чорлу. Испытания продолжались в течение трех часов, а тестирование дрона проходило на высоте шесть тысяч метров.

Этот БПЛА комплектуется двигателями АИ-450Т, которые изготавливает Запорожское моторостроительное конструкторское бюро "Прогресс". Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

Напомним, ранее военные показали, как летает новейший беспилотник "Лелека-100".

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Также новости "Сегодня" сообщали, что недавно Минобороны одобрило для ВСУ новые беспилотники. На вооружение украинской армии могут поступить БПЛА Windhover от одесского производителя. Дрон можно будет использовать и для разведки, и для патрулирования территории.

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