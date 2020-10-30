В Измире после мощного землетрясения случилось цунами: видео

Вслед за подземными толчками в город хлынула вода

После мощного землетрясения, которое случилось в Эгейском море около турецкого Измира, у побережья города поднялось цунами.

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Также сообщается о резком повышении уровня воды, из-за которого лодки, стоявшие в бухте Измира буквально унесло в море.

К️ак утверждает губернатор провинции Измир Явуз Селим Кёшгер, в результате землетрясения не менее 20 домов. При этом толчки ощущались не только в самом городе Измир, но и далеко за его пределами.

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