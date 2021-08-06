В Турции спасатели ликвидировали большинство лесных пожаров – Эрдоган

В пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли все еще горит лес / Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на пятницу, 6 августа, в Турции ликвидировали 196 очагов лесных пожаров. Но в пяти провинциях – Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли – горят еще 12 очагов.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание "Сабах".

Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения пожаров. Одна из рассматриваемых специалистами версий – намеренный поджог. На данном этапе эксперты указывают на климатические изменения и рост температур – по их мнению это одна из возможных причин возгораний.

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Отметим, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об успехе в предотвращении возгораний , несмотря на сильные ветры.

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Лесные пожары в Турции начались 10 дней назад. Они уничтожили лесные массивы и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары привели к гибели восьми человек. По меньшей мере, 770 жителей пострадали. Власти эвакуировали целые села.

О том, что пожары в Турции – не природное явление, а дело рук человека, подозревают уже несколько дней. Так, мы писали, что:

Задержали нескольких подозреваемых в поджогах лесов. Одного из вероятных злоумышленников заметили местные во время разведения огня – люди едва не совершили самосуд. Сейчас подозреваемые под стражей.

Турецкие власти не исключают, что причиной распространившихся на юге страны лесных пожаров могли быть поджоги.

Напомним, что ночью, 31 июля, в Турции, где вспыхнули масштабные пожары, над Измиром упал метеорит. Очевидцы сообщают о взрыве, который последовал после падения.