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В Турции в больнице с больными COVID-19 произошел взрыв: есть погибшие

19 декабря, 09:05

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Предварительный возраст погибших от 56 до 85 лет

Сегодня в городе Газиантеп в Турции, где второй раз за месяц усилили карантин, в больнице с больными коронавирусной инфекцией, произошел взрыв кислородного аппарата.

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Как сообщает в субботу Anadolu, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии.

По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва кислородного аппарата. По предварительной информации турецкого телеканала Haberturk, 7 человек погибли в отделении реанимации, ещё один человек умер во время перевода в другую больницу.

Возраст погибших от 56 до 85 лет. 14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, способные принимать инфицированных коронавирусом.

Ранее в Румынии в городе Пятра-Нямц вспыхнул сильный пожар в отделении интенсивной терапии больницы, выделенной для лечения больных коронавирусом COVID-19. В результате 10 человек погибли, семеро получили тяжелые ожоги и находятся в критическом состоянии, в том числе дежурный врач.

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А в России загорелась больница с больными COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Турция взрыв коронавирус COVID-19
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