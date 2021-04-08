В Турции зафиксировали антирекорд по смертям от COVID-19

В Турции за прошедшие сутки зафиксировали рекордный суточный прирост смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Как пишет CNN, в течение суток скончались 276 человек, количество умерших пациентов достигло 32 943 человек.
Согласно статистике, более чем за год пандемии коронавируса в Турции, инфекцией заразились более 3,63 млн человек. Только за последние сутки – более 54 тысяч.
Побороли коронавирусную болезнь более 3,19 млн пациентов.
Тем временем в Украине уже началась кампания по вакцинации населения. Украина уже заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.
Как писали ранее, в Киевской и Херсонской областях закончилась вакцина против коронавируса. Более того, на утро 6 апреля о нулевых остатках отчиталось уже восемь областей.
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