В Турции зафиксировали антирекорд по смертям от COVID-19

За последние сутки скончались 276 человек

В Турции за прошедшие сутки зафиксировали рекордный суточный прирост смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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Как пишет CNN, в течение суток скончались 276 человек, количество умерших пациентов достигло 32 943 человек.

Согласно статистике, более чем за год пандемии коронавируса в Турции, инфекцией заразились более 3,63 млн человек. Только за последние сутки – более 54 тысяч.

Побороли коронавирусную болезнь более 3,19 млн пациентов.

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Тем временем в Украине уже началась кампания по вакцинации населения. Украина уже заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

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Как писали ранее, в Киевской и Херсонской областях закончилась вакцина против коронавируса. Более того, на утро 6 апреля о нулевых остатках отчиталось уже восемь областей.

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