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В Уганде более 200 голых заключенных сбежали из тюрьмы

17 сентября, 00:45

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Уголовники разделись, поскольку тюремные робы слишком заметны

Более 200 голых заключенных сбежали из тюрьмы в Африке после того, как побороли охрану и сняли с себя желтые тюремные робы, по которым бы их можно было легко найти.

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Вооруженные силы Уганды задействованы в поиске беглецов, которые растворились в дикой местности, где практически никто не живет. Во время побега произошла перестрелка, в которой погибли двое из 219 сбежавших узников и один солдат. Об этом сообщил спикер угандийской армии, пишет Daily Mail.

Побег произошел в среду, 16 сентября, после обеда возле армейских бараков в округе Морото.

"Они напали на дежурного надзирателя", – отметил представитель вооруженных сил.

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Сбежавших называют "опытными" уголовниками, которые участвовали в краже скота. Поиск беглецов продолжается, местное население предупреждают, что голые уголовники могут врываться в их дома в поисках одежды.

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Непосредственно в тюрьме, из которой был совершен массовый побег, инцидент не комментируют.

Напомним, в США двое арестантов сбежали из тюрьмы через дыру в потолке. Заключенные вычислили в туалете зону, которую не "видели" камеры наблюдения, проломили дыру и выбрались в служебное помещение, куда вели трубы сантехники.

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Уганда Африка побег заключенные

Источник: The Daily Mail

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